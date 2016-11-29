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Детские автокресла: на что следует обратить внимание и как обезопасить наших детей?

29 ноября 2016 08:48
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За 10 месяцев 2016 года только на территории Минска с участием детей произошло 41 ДТП, в 24 случаях дети были пешеходами, в 13 – пассажирами и в 4-х – велосипедистами.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Сергей Бельский, эксперт по детским удерживающим устройствам.

На самом ли деле автокресло даёт 100%-ую гарантию избежания каких-то травм и последствий во время аварий или вообще обеспечивает безопасность движения?

Сергей Бельский, эксперт по детским удерживающим устройствам:
Обеспечить безопасность автокресло может только в том случае, если оно подобрано правильно, если оно установлено правильно и если оно соответствует всем нормам, которые предписаны по использованию. Тогда да, оно защищает ребёнка от каких-то тяжёлых травм при ДТП, защищает от летального исхода.

Есть очень много нюансов, которые родители зачастую не знают, может, не обращают на это внимание и устанавливают так, как им кажется правильно.

Во всех автокреслах присутствует инструкция. Самое главное – правильно подобрать автокресло: по весу, возрасту, росту ребёнка. Чтобы автокресло не навредило.

# авто # Фотофакт # Дети и родители # Сергей Бельский

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