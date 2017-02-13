Прямой эфир

Легковушка и микроавтобус столкнулись на перекрестке в Минске: два человека госпитализированы

13 февраля 2017 13:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На пересечении перекрестка Нестерова и улицы Охотской в Минске столкнулись легковушка и микроавтобус. В маршрутке находились 5 пассажиров и водитель. С различными травмами госпитализированы два человека. Сейчас им оказывают помощь в больнице скорой медицинской помощи.

По предположительной информации, дорогу не уступила женщина-водитель легковушки. От удара маршрутка опрокинулась на бок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Зараник, начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Мы должны понимать, что все высокие автобусы, маршрутки в том числе не исключение, имеют большую парусность. Когда в боковую часть автотранспортного средства въезжает другое транспортного средство, то стабилизация автобуса либо маршрутки нарушается. При этом она просто наклоняется и переворачивается из-за дорожно-транспортного происшествия. На тот момент светофор работал в желтом режиме, потому что проводилась профилактика.

По факту аварии проводится проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. В ГАИ отметили, что видимость на перекрестке в момент ДТП была хорошая, дорога почищена.

# Аварии # Авария в Минске # авто # Фотофакт # Сергей Зараник

Другие новости рубрики

Все новости
История возникновения первых автозаправок: где заправлялась жена Карла Бенца?
06 декабря 2016 09:21

История возникновения первых автозаправок: где заправлялась жена Карла Бенца?

Детские автокресла: на что следует обратить внимание и как обезопасить наших детей?
29 ноября 2016 08:48

Детские автокресла: на что следует обратить внимание и как обезопасить наших детей?

Как правильно пройти техосмотр и что для этого нужно?
21 ноября 2016 11:39

Как правильно пройти техосмотр и что для этого нужно?