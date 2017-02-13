Легковушка и микроавтобус столкнулись на перекрестке в Минске: два человека госпитализированы

Новости Беларуси. На пересечении перекрестка Нестерова и улицы Охотской в Минске столкнулись легковушка и микроавтобус. В маршрутке находились 5 пассажиров и водитель. С различными травмами госпитализированы два человека. Сейчас им оказывают помощь в больнице скорой медицинской помощи.

По предположительной информации, дорогу не уступила женщина-водитель легковушки. От удара маршрутка опрокинулась на бок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Зараник, начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Мы должны понимать, что все высокие автобусы, маршрутки в том числе не исключение, имеют большую парусность. Когда в боковую часть автотранспортного средства въезжает другое транспортного средство, то стабилизация автобуса либо маршрутки нарушается. При этом она просто наклоняется и переворачивается из-за дорожно-транспортного происшествия. На тот момент светофор работал в желтом режиме, потому что проводилась профилактика.

По факту аварии проводится проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. В ГАИ отметили, что видимость на перекрестке в момент ДТП была хорошая, дорога почищена.