Вынесен приговор водителю, сбившему насмерть 3-летнюю девочку в Минске: 2 года колонии поселения и возмещение ущерба

Новости Беларуси. В Минске вынесли приговор водителю, который в июне этого года сбил насмерть 3-летнюю девочку. Действия квалифицированы по ч.2 ст.317 УК Беларуси (нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения).

Обвиняемый получил 2 года лишения свободы в колонии поселения. На 5 лет лишен права вождения, а также обязан возместить ущерб потерпевшим (родителям) в размере Br200 млн.

Утрату родителям этими деньгами, к сожалению, не вернут. Они раздавлены, им все равно, что будет с водителем... Но у них есть еще одна дочь, и ради нее надо жить дальше. Как, родители рассказали в суде.

Мама погибшей девочки (Onliner.by):

В качестве морального вреда считаю оптимальной сумму в 1,5 миллиарда рублей. На то есть много причин. Детей я больше не смогу иметь — таков вердикт врачей. Необходимо нанять частного психотерапевта для дочери. Нам нужно сменить окружение, с прошлой работы я уже ушла, считаю, нам нужно переезжать в другое жилье. Прошу лишить обвиняемого водительских прав на максимальный срок, а посадите вы его или нет — мне тепло или холодно не станет.

В последнем слове обвиняемый извинился и принес соболезнования семье погибшей девочки. Попросил у суда разумного наказания.

Обвиняемый:

Чтобы смог выплатить. Сразу могу отдать 50 миллионов, еще 30—40 — когда продам машину. Я этого не хотел…

Свою вину мужчина признал сразу.

События ранее.

3-летняя девочка, попавшая под машину в минском дворе 17 июня, 18 июня скончалась в больнице. Инцидент произошел накануне на улице Розы Люксембург. Ребенок играл во дворе вместе со своей сестрой под присмотром дедушки и в какой-то момент выскочила на дорогу, где ее и сбил автомобиль. Девочка в тяжелом состоянии с многочисленными травмами была доставлена в больницу. Врачи сделали все возможное, но спасти ее не удалось. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело. По предварительной информации, водитель был трезв и двигался с разрешенной скоростью. Стоящие рядом автомобили были также припаркованы по правилам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ДТП произошло здесь. Во дворе дома 134. По предварительной информации, водитель был трезв и двигался с небольшой скоростью. Неожиданно на дорогу прямо из-за припаркованных машин выбежала девочка. Среагировать на произошедшее мужчина не успел.

Обстоятельства случившегося сегодня пытается выяснить пострадавшая сторона. Вероника Горбачевская - близкий друг семьи. О трагической случайности она рассказывает со слов дедушки погибшей девочки. Именно он присматривал за сестрами - 3-летней Машей и 4-летней Виолеттой. Казалось, мужчина всего на минуту отвернулся, как случилось непоправимое.

Вероника Горбачевская, близкий друг семьи:

Дедушка забирал из машины велосипед. Машина была открыта. Младший ребенок сидел в машине. Старшая каталась на велосипеде, младшая побежала за ней.

Ребенка в тяжелом состоянии доставили в ближайшую больницу. Из-за несовместимых с жизнью травм сегодня в ночь на 18 июня девочка скончалась. После проведения осмотра места трагедии ГАИ и сотрудниками Следственного комитета было установлено, что заезжая во двор, водитель не нарушал правил дорожного движения.

Валерий Мосенза, заместитель начальника ГАИ Московского района Минска:

При осмотре места происшествия выявлено три заезда во двор. При заезде установлена табличка, которая указывала, что заехать во двор могут только жильцы домов. Водитель не нарушал правила дорожного движения, так как являлся одним из жителей.

Подобное происшествие — на слуху, пожалуй, у каждого жителя двора. Лилия Викторовна живет в соседнем доме уже ни один десяток лет. Говорит, в этом же дворе вырастила внучку. Подобный несчастный случай — первый на её веку.

Лилия Журавская:

Двор очень спокойный. Никогда такого не было. Может, потому что машин раньше было меньше, поэтому и дети меньше страдали.

Обстоятельства произошедшего сейчас выясняет Следственный комитет. Уже установлено, что мужчина за рулем был трезв. Пока определяют, с какой скоростью двигался автомобилист. Известно, что по двор о вой территории она не должна превышать 20 километров в час.

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:

Возбуждено уголовное дело. По части второй статьи семнадцатой. Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека. В обед был совершен наезд на девочку.... Ребенок пересекал дворовую территорию по направлению к песочнице. Одна девочка успела добежать до песочницы. Следственная группа провела осмотр. Доброшены свидетели. Назначена судебно-медицинская экспертиза и судебно-автотехническая.

К слову, только за текущий год подобный случай не единичный. Всего по Республике за текущий год было зафиксирована 11 таких случаев. Кто прав, кто виноват, в таких ситуациях, как правило, выяснить не просто. Осторожными сотрудники ГАИ призывают быть как автомобилистов, так и родителей.