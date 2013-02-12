Возобновлено слушание по уголовному делу о гибели ребенка возле школы

Новости Беларуси. В Минске возобновилось слушание по уголовному делу о гибели ребенка в ДТП возле школы. Сегодня будет допрошен специалист, который делал заключение о данном происшествии и два эксперта из ГАИ. Продолжится и опрос свидетелей.

Как выяснилось накануне, никто из них не видел самого момента трагедии. Она произошла 13 ноября 2012 года и вызывала широкий общественный резонанс. Все свидетели отметили, что возле школы было припарковано множество автомобилей, было темно - горели лишь несколько фонарей. Дети играли в догонялки, один из них перебежал дорогу, другой бросился вдогонку и попал под машину.

Накануне суд допросил и самого обвиняемого. Он содержится под стражей. 37-летний мужчина признал свою вину только с моральной точки зрения. Но не по пунктам обвинения. Опыт вождения, как выяснилось, у главного фигуранта дела – 15 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.