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Возобновлено слушание по уголовному делу о гибели ребенка возле школы

12 февраля 2013 11:33
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Новости Беларуси. В Минске возобновилось слушание по уголовному делу о гибели ребенка в ДТП возле школы. Сегодня будет допрошен специалист, который делал заключение о данном происшествии и два эксперта из ГАИ. Продолжится и опрос свидетелей.

Как выяснилось накануне, никто из них не видел самого момента трагедии. Она произошла 13 ноября 2012 года и вызывала широкий общественный резонанс. Все свидетели отметили, что возле школы было припарковано множество автомобилей, было темно - горели лишь несколько фонарей. Дети играли в догонялки, один из них перебежал дорогу, другой бросился вдогонку и попал под машину.

Накануне суд допросил и самого обвиняемого. Он содержится под стражей. 37-летний мужчина признал свою вину только с моральной точки зрения. Но не по пунктам обвинения. Опыт вождения, как выяснилось, у главного фигуранта дела – 15 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Аварии # Авария в Минске # авто

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