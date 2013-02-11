Из-за неблагоустроенности дворовой территории новостройки пожарные не смогли приехать на ЧП. Выгорело множество автомобилей

Новости Бедаруси. Ледяная преграда около одной из столичных новостроек стала причиной ЧП. Из-за крутого, а главное, скользкого подъёма машина спасателей почти 30 минут не могла проехать к месту возгорания двух припаркованных машин. Пожарным пришлось идти пешком, а огонь тушить... снегом!

По словам жителей многоэтажки, этот случай не единичный. Машины спецтехники нередко не справляются с ледяной горкой. С предложением открыть дополнительный проезд люди обращались и в ГАИ, и в Ремавтодор, и в администрацию района. Но пока все безрезультатно.

Выгоревшие дотла машины - как напоминание о недавнем пожаре. Именно такую картину вот уже который день наблюдают жильцы дома по 2-ому Холмогорскому переулку. Почти 30 минут пожарная машина не могла подъехать к месту ЧП. И если бы не случайный свидетель, ситуация была бы ещё страшнее.

Инна Рауцкая, жительница дома:

Посмотрела – а наша рядом машина стояла, третья. Я говорю сыну: «Скорее отгоняй!» А так бы полностью ряд выгорел.

К слову, предвестников недавней трагедии было немало. Казалось бы, жители только год назад отметили новоселье, а уже сегодня борются со скользким подъёмом. Именно он и стал непреодолимой преградой на пути спасателей.

Марина Лаврощук, жительница дома:

Легковые машины кое-как поднимаются, если возникает вопрос вывезти со двора мусор или к нам заехала какая-то специальная техника, которая нам нужна, например, скорая помощь, милиция, пожарные – то, что больше легкового автомобиля, сюда не заезжает.

Проблема появилась не вчера, практически 40 лет на этой рельефной местности не было проезда, говорит местный старожил Михаил Шиманский. И недавний пожар — не первая пугающая весточка.

Михаил Шиманский, житель дома:

Года 4 назад там из-за отсутствия проезда под колесами грузовика погиб человек.

Грунтовые дороги, временные транзитные пути... Ещё на первых этапах возведения новостройки жители начали переписку с Ремавтодором, ГАИ и администрацией района. Но пугающий дорожный наклон остался всё тем же.

Именно со стороны улицы Радиальной когда-то заезжала строительная техника. Сегодня жители говорят об открытии такого дополнительного пути хотя бы для скорой и спасателей. Но и такой вариант проблематичен: на пути – остановка общественного транспорта.

Но и такой вариант проблематичен. На пути — остановка общественного транспорта.

Леонид Харламов, старший инженер по организации дорожного движения Партизансокого РУВД Минска:

В настоящий момент открыть ее не представляется возможным, поскольку не будет обеспечено безопасное движение пешеходов на остановочном пункте. Для решения данной проблемы как временный вариант рассматривался перенос данного остановочного пункта на 200 метров вперед.

По словам ГАИ, решать этот «скользкий» вопрос будут с учётом интересов всех жителей квартала. А пока жителям новостройки остаётся своими силами справляться с дорожной преградой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.