Крупное ДТП на трассе М1 в Брестской области. Движение по трассе восстановлено

Новости Беларуси. Крупное ДТП остановило сегодня утром движение через пункт взимания сборов «Федьковичи» на трассе М1 в Брестской области. В итоге, по уточненным данным, на скользкой трассе в тумане столкнулись 23 машины, из которых 8 большегрузов и 15 - легковых.

Водитель фуры допустил попутное столкновение с легковым автомобилем. В итоге, по уточненным данным, на скользкой трассе в тумане столкнулись 23 машины, из которых 8 большегрузов и 15 легковых. Многочисленных жертв удалось избежать. Один пострадавший с травмами госпитализирован.

По мнению инспекторов, ДТП возникло из-за того, что водители не учли погодные условия: над Брестом и пригородом после сильного снегопада навис густой туман, который осложнил дорожную ситуацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пункт «Федьковичи» работает в штатном режиме. Движение по трассе восстановлено.

Андрей Медведь, начальник отделения ГАИ Жабинковского РОВД:

В условиях тумана водитель должен придерживаться скорости безопасной, чтобы в случае возникновения опасности он мог остановить транспортное средство.

Александр Свирид, главный инженер ДУ 21:

Участок дороги был обработан в 6.22, это зафиксировано на видеокамерах. После того, как дорога была обработана, на данном участке проехало 866 машин.