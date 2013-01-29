Возле Музыкального театра в Минске машина протаранила остановку. Водитель скрылся

Новости Беларуси. Неустановленный автомобиль наехал на остановочный пункт общественного транспорта «Музыкальный театр». Инцидент произошёл ночью.

Как сообщает БелТА, автомобиль двигался по улице Клары Цеткин в направлении улицы Московская.

УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Просим очевидцев или лиц, располагающих какой-либо информацией об указанном дорожно-транспортном происшествии, позвонить по телефонам: 239-47-92, 222-17-17 или 102.

Напомним, в отношении водителя Mercedes, совершившего 2 ноября в Шабанах наезд на остановку общественного транспорта, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК РБ «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения».

На остановке в момент наезда находились четыре человека. На следующий день после аварии 64-летняя женщина скончалась в больнице.

Водитель Mercedes двигался по Селицкого со стороны Бачило в направлении Королищевичей. Когда автомобиль въехал в лужу, его раскрутило на дороге, водитель потерял управление, пересек полосу встречного движения и врезался в остановку общественного транспорта. По словам водителя, автомобиль двигался со скоростью – не более 40-45 км/ч. 39-летний водитель в момент совершения ДТП был трезв.