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В Польше взорвалась фура. Водитель-белорус с ожогами в больнице

29 января 2013 14:47
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Новости Польши. В минувшее воскресенье в городе Семятичи на северо-востоке Польши взорвалась фура. Взрыв был настолько сильным, что кабину автопоезда в буквальном смысле разорвало на части.

41-летнего водителя выбросило наружу. С ожогами лица и рук его доставили в местную больницу. Как выяснилось, дальнобойщик находился в состоянии алкогольного опьянения. В его крови обнаружено 0,5 промилле алкоголя.

Причины взрыва устанавливаются.

Происшествия на польских дорогах по вине наших соотечественников, к несчастью, не редкость. Так, уже в январе этого года неподалеку от польского города Тшчанка столкнулись две фуры, грузовой автомобиль и фургон. К счастью, в этом ДТП никто не пострадал. Как сообщает «Nowy Wyszkowiak», автопоезд под управлением белорусского водителя занесло на сколькой дороге, и он, затормозив, перекрыл дорогу. В авто врезалась еще одна фура (под управлением белоруса), а затем грузовой автомобиль и фургон. На протяжении нескольких часов движение на автодороге было парализовано.

# авто # Фотофакт # Авария в Польше

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