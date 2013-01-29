В Польше взорвалась фура. Водитель-белорус с ожогами в больнице

Новости Польши. В минувшее воскресенье в городе Семятичи на северо-востоке Польши взорвалась фура. Взрыв был настолько сильным, что кабину автопоезда в буквальном смысле разорвало на части.

41-летнего водителя выбросило наружу. С ожогами лица и рук его доставили в местную больницу. Как выяснилось, дальнобойщик находился в состоянии алкогольного опьянения. В его крови обнаружено 0,5 промилле алкоголя.

Причины взрыва устанавливаются.

Происшествия на польских дорогах по вине наших соотечественников, к несчастью, не редкость. Так, уже в январе этого года неподалеку от польского города Тшчанка столкнулись две фуры, грузовой автомобиль и фургон. К счастью, в этом ДТП никто не пострадал. Как сообщает «Nowy Wyszkowiak», автопоезд под управлением белорусского водителя занесло на сколькой дороге, и он, затормозив, перекрыл дорогу. В авто врезалась еще одна фура (под управлением белоруса), а затем грузовой автомобиль и фургон. На протяжении нескольких часов движение на автодороге было парализовано.