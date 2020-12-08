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В Брестском районе автомобиль протаранил остановку. Три человека пострадали

08 декабря 2020 14:22
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Новости Беларуси. В деревне Знаменка Брестского района автомобиль протаранил автобусную остановку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В результате ДТП три человека пострадали. Их доставили в больницу.  

В Брестском районе автомобиль протаранил остановку. Три человека пострадали-1

В Брестском районе автомобиль протаранил остановку. Три человека пострадали-3

По предварительной информации, 69-летний водитель сперва выехал на встречную полосу, а затем врезался в остановку общественного транспорта. В этот момент там находились люди.  

В Брестском районе автомобиль протаранил остановку. Три человека пострадали-6

Предположительно, во время движения водителю стало плохо за рулем.  

# Авария в Брестской области # происшествия # Фотофакт

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