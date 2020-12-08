В Брестском районе автомобиль протаранил остановку. Три человека пострадали

Новости Беларуси. В деревне Знаменка Брестского района автомобиль протаранил автобусную остановку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате ДТП три человека пострадали. Их доставили в больницу.
Новости Беларуси. В деревне Знаменка Брестского района автомобиль протаранил автобусную остановку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате ДТП три человека пострадали. Их доставили в больницу.
По предварительной информации, 69-летний водитель сперва выехал на встречную полосу, а затем врезался в остановку общественного транспорта. В этот момент там находились люди.
Предположительно, во время движения водителю стало плохо за рулем.