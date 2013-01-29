Женщина-пешеход без светоотражающих элементов попала под колеса автомобиля в Жодино

Новости Беларуси. Очередной «пешеход-невидимка» пострадали в ДТП в Жодино. Утром в темное время суток под колеса авто попала 39-летняя женщина, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. К счастью, обошлось без серьезных последствий. С травмами женщину доставили в больницу.

Отсутствие на одежде женщины светоотражающих элементов, согласно водителю, не позволило ему оперативно среагировать на дорожную ситуацию.

По факту аварии ГАИ проводит проверку, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.