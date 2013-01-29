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В Минске Audi A6 врезался в столб. Водитель и пассажир погибли на месте

29 января 2013 15:24
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Новости Беларуси. 32-летний минчанин, который находился за рулем легкового автомобиля, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в осветительную мачту. Audi двигалась по ул. Пономаренко, со стороны ул. Я. Мавра в направлении пр. Жукова.

В результате столкновения мужчина и его 55-летняя пассажирка скончались на месте происшествия. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

ГАИ МВД РБ:
30-летний сын погибшей, с закрытой черепно-мозговой травмой легкой степени и ушибами грудной клетки был доставлен в больницу, где ему оказали медицинскую помощь без госпитализации.

В ГАИ уточнили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Александр Герасимов, официальный представитель УСК по Минску (в интервью AUTO.TUT.BY):
Управлением Следственного комитета по Минску возбуждено дело по ч. 3 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек).

В дорожной милиции напоминают, что управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения – наиболее серьезное нарушение, за которое взыскивается штраф от 15 до 35 базовых величин (одна базовая равна Br100 тыс.). Также за это грозит лишение права управления всеми транспортными средствами на 3 года.

# Авария в Минске # авто # Фотофакт

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