Виновника трагедии на Гая освободили от уголовной ответственности

Новости Беларуси. Принудительное лечение в психиатрической больнице и многомиллионные выплаты родственникам погибших. 13 июля в Минске огласили приговор по резонансному делу о трагедии на улице Гая. Обвиняемый освобожден от уголовной ответственности и признан невменяемым. Поэтому ему предстоит лечение в стационаре под строгим наблюдением. Кроме того, в пользу сына погибшей супружеской пары с обвиняемого решено взыскать 300 млн рублей в качестве возмещения морального вреда и расходов по оплате юридических услуг. Помимо этого, компенсацию в 200 миллионов рублей получили матери каждого из погибших супругов.

Наталья Соколова, прокурор Минской городской прокуратуры:

Установлено судом, что общественно опасное деяние совершено Шалькевичем Эдуардом Юрьевичем в состоянии невменяемости. Суд применил к нему принудительные меры лечения в психиатрическом стациоанре со строгим наблюдением.

Напомним: в ноябре 214 года страшная авария унесла жизни двух человек. Мужчина, управляя легковым автомобилем, на огромной скорости протаранил 5 машин. В итоге погибла супружеская пара.

У этой трагедии оказалась и предыстория, которая потрясла общественность не меньше. Прежде, чем сесть за руль, мужчина нанес множество ножевых ранений своей жене и двум детям. К счастью, их жизни врачам удалось спасти.