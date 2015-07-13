На трассе М6 Toyota выехала под встречную фуру — водитель легковушки погиб

Новости Беларуси. Серьезная авария в Минской области днем 12.07.2015. ДТП произошло на трассе Минск — Гродно. Легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в фуру. В результате водитель седана погиб на месте.



По предварительной версии, мужчина не рассчитал скорость, выехал на обочину, после чего машину и выбросило на встречку.



Печальная статистика гласит, что именно неверный скоростной режим чаще всего и приводит к авариям. Только в 2015 году свыше 200 машин оказались в кювете. Погибли десятки человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.