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На трассе М6 Toyota выехала под встречную фуру — водитель легковушки погиб

13 июля 2015 11:17
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Новости Беларуси. Серьезная авария в Минской области днем 12.07.2015. ДТП произошло на трассе Минск — Гродно. Легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в фуру. В результате водитель седана погиб на месте.

По предварительной версии, мужчина не рассчитал скорость, выехал на обочину, после чего машину и выбросило на встречку.

Печальная статистика гласит, что именно неверный скоростной режим чаще всего и приводит к авариям. Только в 2015 году свыше 200 машин оказались в кювете. Погибли десятки человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Аварии # Авария в Минской области # авто

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