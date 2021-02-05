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В Шотландии мужчина напал на сотрудниц больницы: две женщины получили ножевые ранения

05 февраля 2021 09:49
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Новости Шотландии. В Шотландии вооруженный ножом мужчина напал на сотрудниц больницы. В результате атаки две женщины получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Шотландии мужчина напал на сотрудниц больницы: две женщины получили ножевые ранения-1

На место происшествия прибыли экстренные службы. Входы и выходы из здания заблокировали. О судьбе нападавшего не сообщается. Примерно через 20 минут в городе произошло еще два громких инцидента. Подробности случившегося не разглашаются.

Правоохранители не исключают, что все эти происшествия могут быть связаны между собой. Тем не менее версия теракта пока не рассматривается. Ведется расследование.

# Нападение # Фотофакт

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