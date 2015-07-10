В Зельвенском районе в лобовом столкновении двух «Пежо» погиб мужчина

Новости Беларуси. Авария около деревни Червоное село унесла жизнь мужчины. Автомобиль «Пежо» двигался по автодороге со стороны Слонима. В какой-то момент его стал обгонять грузовой автомобиль «МАН».



Судя по всему, водитель грузовика неверно рассчитал скорость, у него не оказалось достаточно времени, чтобы корректно завершить обгон.

ГАИ УВД Гродненского облисполкома:

Управлявший грузовиком не успевал нормально совершить маневр и, по словам нескольких очевидцев, стал прижимать легковой автомобиль к обочине. После выезда на нее «Пежо» вынесло на встречную полосу. Ее водитель скончался. Двое пассажиров второй уже госпитализированы. Иные обстоятельства произошедшего выясняются.

На неделе страшное ДТП произошло в России.

В Красноярском крае на федеральной трассе столкнулись рейсовый пассажирский автобус и микроавтобус. Жертвами аварии стали, по меньшей мере 11 человек. Еще 9 пассажиров попали в больницу с травмами различной степени тяжести. Состояние большинства крайне тяжелое. Врачи в буквальном смысле сражаются за их жизни. Подробности и кадры с места происшествия здесь.