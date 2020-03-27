Почему минчане, имея личный транспорт, предпочитают ездить на арендованных электросамокатах и автомобилях

Даниил Чехович, корреспондент:

Мобильность, удобство и, самое главное, доступность, хоть пускай пока и не по всей стране. С приходом весны в Минске вновь оживают шеринг-сервисы.

Шеринговые автомобили, электросамокаты и прочие популярные средства передвижения уже не экзотика, а будничная реальность. Нашествие шеринговой индустрии в Минске началось более двух лет назад. А уже сегодня услугами компаний пользуется почти каждый столичный житель. А вдобавок ко всему, сервис придет в некоторые областные города.

Станислав Бетин, генеральный директор компании каршеринга:

На самом деле, это эволюция давно известной категории – аренда и шеринг – это, наверное, апогей этой эволюции, т. е. это последний виток развития, когда услуги и продукты мы можем получить в непосредственной близости от себя. Удобно с точки зрения пользовательских характеристик. Сейчас же, открыв приложение, через этот портал мы можем получить весь спектр услуг очень близко, дешево и удобно.

Мир о шеринге услышал впервые в 1912 году. Мартин Сикст создал первую в Европе компанию, занимающуюся прокатом машин. Беларусь успешно смогла реализовать комфортный и доступный сервис для тех, кто привык быть мобильным. Ярослав Рожманов, операционный директор компании каршеринга:

Догнали Европу по технологическому развитию нашего продукта и уже опережаем во многих позициях. Допустим, у нас есть замечательное шеринг-комьюнити в канале Telegram, которое составляет больше 7 тысяч пользователей, где люди делятся информацией и помогают друг другу, советуют прочитать, все-таки, договор присоединения, что там написано касательно того, что можно делать, а что нельзя, как себя обезопасить. Это очень поможет в дальнейшем использовании.

А еще помогает избавиться от главной проблемы мегаполисов – пробок. Минчанка Юлия добирается до пункта назначения в считаные минуты. В этом ей помогает электросамокат, который вот уже много лет заменяет девушке метро. Доезжая на машине до нужной станции и пересаживаясь на двухколесного друга, она с легкостью избегает тягот часа пик.

Юлия, жительница Минска:

Я пользуюсь, даже несмотря на то, что у меня есть своя машина, я иногда беру и шеринговую машину, точно так же у меня есть свой самокат, но иногда мне удобнее не таскать его с собой, а взять и просто арендовать. Все зависит от ситуации, иногда удобно свое, а иногда проще и легче арендовать.

Александр Уельский, директор по развитию шеринг-компании:

Здесь все связано, в первую очередь, с культурой и пониманием этого сервиса у нас в городе, в стране. Да, людям нужно какое-то время, чтобы привыкнуть, чтобы понять и чтобы начать ценить наш труд по обустройству города данным видом транспорта. На сегодняшний день в Минске выставлено порядка 700 самокатов. Мы понимаем, что это, на самом деле, не так много для того, чтобы закрывать вопрос последнего километра, но уже при нынешней погоде этого вполне достаточно. Самое главное – это прежде всего самому заботиться о своей безопасности, т. е. ездить аккуратно, уважать велосипедистов, пешеходов, тем более автомобили.