Правильная посадка водителя за рулём. Советы эксперта

Мария Вашкевич, инструктор по контраварийной подготовке:

Контраварийное вождение начинается с настройки посадки, ведь правильная посадка – это не только ваш комфорт, но и ваша безопасность.

Если в вашем автомобиле есть регулировка сидений по высоте, то мы начинаем с нее. Опускаем в самый низ и смотрим: подбородок должен находиться выше панели приборов. Если вы небольшого роста и оказались ниже, то в этом случае нужно поднимать вверх.

Следующая регулировка – это наклон спинки. Начинать мы будем из самого неудобного, с вертикального положения, когда как будто лежишь на руле. Я отклоняю назад до тех пор, пока у меня плечи начнут смотреть вниз, а не вперед, вот я сижу прямо.

Обратите внимание на положение ног на педали. Левая нога практически все время находится на площадке для отдыха, пятка немного ближе к педали сцепления, потому что в этом положении нога ложится на боковую поддержку и отдыхает. Пятка правой ноги находится напротив педали тормоза, а на педаль газа мы поворачиваем носок тоже вместе со всей коленкой, полностью вся нога передвигается. Это нужно для того, чтобы не путать педали.

Переходим к настройке рулевого колеса. Настраивать его начинаем с самой нижней точки, но так, чтобы вы видели приборы. Во многих машинах есть еще регулировка по выносу. Я обычно делаю его на максимум и сейчас будем проверять, насколько у нас правильная посадка. Нужно положить руки на верхнюю часть руля. При этом рука должна быть расслабленной, а лопатка должна упираться в сиденье.

Не забудьте также отрегулировать подголовники: его верхняя часть должна совпадать с вашей макушкой.

И еще одно – это ремни безопасности. Они тоже у нас двигаются по высоте. Ремень безопасности не должен быть на шее, но и не должен соскальзывать с плеча. Пристегивать тоже нужно правильно. После того, как пристегнулись, нижнюю лямку нужно обязательно расположить прямо по костям таза и потянуть за верхнюю лямку.