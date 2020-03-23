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Правильная посадка водителя за рулём. Советы эксперта

23 марта 2020 08:48
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Мария Вашкевич, инструктор по контраварийной подготовке:
Контраварийное вождение начинается с настройки посадки, ведь правильная посадка это не только ваш комфорт, но и ваша безопасность.

Правильная посадка водителя за рулём. Советы эксперта-1

Если в вашем автомобиле есть регулировка сидений по высоте, то мы начинаем с нее. Опускаем в самый низ и смотрим: подбородок должен находиться выше панели приборов. Если вы небольшого роста и оказались ниже, то в этом случае нужно поднимать вверх.

Правильная посадка водителя за рулём. Советы эксперта-4

Правильная посадка водителя за рулём. Советы эксперта-6

Следующая регулировка – это наклон спинки. Начинать мы будем из самого неудобного, с вертикального положения, когда как будто лежишь на руле. Я отклоняю назад до тех пор, пока у меня плечи начнут смотреть вниз, а не вперед, вот я сижу прямо.

Правильная посадка водителя за рулём. Советы эксперта-9

Обратите внимание на положение ног на педали. Левая нога практически все время находится на площадке для отдыха, пятка немного ближе к педали сцепления, потому что в этом положении нога ложится на боковую поддержку и отдыхает. Пятка правой ноги находится напротив педали тормоза, а на педаль газа мы поворачиваем носок тоже вместе со всей коленкой, полностью вся нога передвигается. Это нужно для того, чтобы не путать педали.

Правильная посадка водителя за рулём. Советы эксперта-12

Переходим к настройке рулевого колеса. Настраивать его начинаем с самой нижней точки, но так, чтобы вы видели приборы. Во многих машинах есть еще регулировка по выносу. Я обычно делаю его на максимум и сейчас будем проверять, насколько у нас правильная посадка. Нужно положить руки на верхнюю часть руля. При этом рука должна быть расслабленной, а лопатка должна упираться в сиденье.

Правильная посадка водителя за рулём. Советы эксперта-15

Не забудьте также отрегулировать подголовники: его верхняя часть должна совпадать с вашей макушкой.

Правильная посадка водителя за рулём. Советы эксперта-18

И еще одно – это ремни безопасности. Они тоже у нас двигаются по высоте. Ремень безопасности не должен быть на шее, но и не должен соскальзывать с плеча. Пристегивать тоже нужно правильно. После того, как пристегнулись, нижнюю лямку нужно обязательно расположить прямо по костям таза и потянуть за верхнюю лямку.

Правильная посадка водителя за рулём. Советы эксперта-21

Может показаться, что это посадка новичка за рулем, но на самом деле все автоспортсмены сидят именно так. Как можно ниже и подальше от крыши и силовых элементов. Также мы сидим с достаточно прямой спиной для того, чтобы иметь постоянно контроль над управлением, не откидываться назад, не засыпать. Кроме того, эта самая эргономичная поза, потому что наш позвоночник прямой и поддерживается по всей своей длине. В результате мы долго не устаем.

Правильная посадка водителя за рулём. Советы эксперта-24

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