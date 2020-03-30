«Необходимо максимально насторожиться в этот период». Что нужно помнить родителям о безопасности детей на дороге

Книжки в сторону! Сегодня стартует самая долгожданная для школьников пора – каникулы. Для ребят ближайшие шесть дней будут наполнены задорными играми и весельем, но для инспекторов ГАИ – это время повышенной тревоги. ДТП с участием детей во время каникул случаются регулярно. Ангелина Волосарь, старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Ленинского района г. Минска:

Родителям и водителям транспортных средств необходимо максимально насторожиться в этот период, потому что нередки случаи, когда дети попадают под колеса автомобиля. Хотелось бы обратить внимание родителей-водителей на то, чтобы они перевозили детей только в специальных удерживающих устройствах.

Останется любимое чадо в городе, отдохнет в оздоровительном лагере, либо же отправится гостить к бабушке – опасность на дорогах может подстерегать в любую минуту, поэтому специалисты советуют учить детей жизненно необходимым правилам с пелёнок. Максиму всего 11, но он уже с уверенностью переходит дорогу самостоятельно, вдобавок призывает младшую сестру следовать его примеру.

Поощрения со стороны инспекторов ГАИ для Максима не в новинку. Несмотря на юный возраст, борец за безопасность уверен: нарушители на дорогах – банальные невежды.

Максим Фесько, ученик ГУО «Гимназия №1 г. Минска»:

Помимо того, что я соблюдаю правила дорожного движения, я учу свою сестру. Люди, которые неправильно переходят дорогу, они некультурные.

Правоохранители рассказывают: часто родители сами создают опасную обстановку для ребенка: перевозят их без детских удерживающих устройств, что чревато не только штрафами, но и куда более серьезными последствиями.

Эта семья не боится проверок, их кредо – дети до 12 лет едут в автокресле и никак иначе.

Андрей Качанов, автолюбитель:

Дети – это главная цель нашей жизни. Сохранить их безопасность – это приоритет всех родителей, именно поэтому мы и перевозим детей в детских креслах. Как только родился наш первый ребенок, мы сразу же купили автолюльку и потом уже потихоньку изменяли размеры кресла с его возрастом.

Старший сын Качановых прошёл все этапы взросления вместе с детским креслом: от автолюльки до бустера. Сложно поверить, но эти малыши сами могут позаботиться о безопасности друг друга. Костя Качанов, ученик ГУО «Гимназия №40 г. Минска»:

Я езжу всегда в детских креслах. Умею пристегиваться с трех лет. Я сажусь, брат садится, он мне дает ремень безопасности, и я пристегиваю его.