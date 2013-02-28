В Минске столкнулись «Мазда» и «Ситроен». Одну из машин отбросило на тротуар

Новости Беларуси. Серьезная авария произошла утром 28 февраля в центре Минска. На перекрестке по улице Куйбышева столкнулись легковые «Мазда» и «Ситроен». Машины получили значительные повреждения. Пассажиры при этом – лишь ушибы и ссадины.

Предварительная версия столкновения – несоблюдение правил дорожного движения и игнорирование запрещающего сигнала светофора.

Андрей Зеленко, старший инспектор ГАИ Центрального района Минска:

Автомашины двигались по улице Куйбышева. «Мазда» двигалась со стороны улицы Купалы. Другая автомашина двигалась со стороны улицы Киселева. На данном участке произошло дорожно-транспортное происшествие. «Мазда» совершала поворот налево, на улицу Коммунистическая. Данная автомашина двигалась в прямом направлении. Предположительно водитель «Мазды» не уступил дорогу данной автомашине.