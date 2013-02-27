Серьезная авария на Минской кольцевой. 1 человек пострадал

Новости Минска. Минская кольцевая вновь в хронике ДТП. Серьезная авария произошла сегодня днем. Недалеко от развязки с Притыцкого столкнулись грузовик и микроавтобус.

Как оказалось, Ивеко въехал в стоящий МАЗ, который до этого попал в мелкое ДТП, его водитель дожидался инспекторов.

Удар был настолько сильным, что владельца микроавтобуса зажало в салоне, мужчину пришлось доставать спасателям с помощью специнструмента. Второй водитель не пострадал, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Юрий Пивовар, инспектор ОГАИ Фрунзенского района:

Гражданин Республики Беларусь Брестской области управлял автомашиной Ивеко и совершил наезд на стоящую после ДТП автомашину МАЗ. В результате ДТП водитель автомашины МАЗ получил телесные повреждения и госпитализирован в больницу скорой помощи.