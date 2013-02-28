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Пассажирский автобус съехал с дороги и перевернулся в Кении. Погибли 35 человек, около 50 ранены

28 февраля 2013 06:02
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Новости Кении. На северо-востоке Кении произошла крупная авария. В результате погибли как минимум 35 человек. Около полусотни получили ранения. Переполненный пассажирский автобус на высокой скорости съехал с дороги и перевернулся. По предварительной версии, водитель не справился с управлением.

В автобусе было много студентов. Они ехали в родной город, чтобы проголосовать на выборах президента. Они пройдут в Кении 4 марта.

По факту ДТП проводится проверка. Все обстоятельства трагедии выясняются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Аварии # авто # Авария автобуса

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