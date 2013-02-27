В Минске «Ауди» на скорости 100 км/ч врезалась в автобус. Водитель иномарки оказался на заднем сиденье

Новости Беларуси. Минские правоохранители выясняют обстоятельства аварии, которая произошла в столице минувшим вечером. Автомобиль «Ауди» на большой скорости врезался в автобус на перекрестке проспекта Победителей и улицы Мельникайте.

Легковушку вынесло на разделительную полосу. Удар был такой силы, что водитель этой машины оказался на заднем сиденье, аккумулятор просто вырвало из авто. Он отлетел на 30 метров. У автобуса разбита передняя часть.

По словам очевидцев, гонщик летел со скоростью 100 километров в час и пытался повернуть налево. Он остался жив, но получил травмы.

Скорая и ГАИ приехали оперативно. У места ЧП становилось много водителей, они помогли достать пострадавшего и потушить двигатель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.