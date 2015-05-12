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В Минске пьяный мужчина силой открыл дверь трамвая и попал под машину

12 мая 2015 17:44
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Новости Беларуси. В Минске пьяный пассажир трамвая силой открыл дверь и угодил под колёса авто. ЧП произошло на улице Козлова. Очевидцы сразу же вызвали «скорую». Мужчина был без сознания.

Как выяснилось позже, в ДТП он не пострадал, однако впал в кому из-за сильного опьянения.

В крови виновника аварии выявили более трёх с половиной промилле алкоголя. О случившемся он ничего не помнит. А вот горожанам, которым пришлось долго стоять в пробке, инцидент запомнится. Авария парализовала движение и автомобилей, и трамваев, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# Аварии # Авария в Минске # авто

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