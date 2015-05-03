В Японии открыли мост, который легко заменит «американские горки»

Новости Японии. В Японии открыли мост, больше напоминающий знаменитый аттракцион «американские горки». Эшима Охаси (Eshima Ohashi) — это автодорожный двухполосный мост, который связывает два японских города, Мацуэ и Сакаиминато. Длиной в 1,7 км и шириной в 11,3 метров – это самый большой бетонный мост в Японии и третий по величине в мире, сообщает The Mirror. Мост так резко возвышается над озером Накауми (Nakaumi), что под ним с легкостью проплывают корабли любых размеров.

Издалека создается впечатление, что заехать на него практически невозможно. Однако не все так неприступно, как кажется! В действительности угол спуска небольшой, всего 6,1 градусов, поэтому мост является вполне безопасным. Тем не менее Эшима Охаси – это не самый страшный мост в мире.

На первом месте находится мост Sidhue River Bridge в Китае. Это самый высокий мост в мире (около 460 м), соединяющий города Шанхай и Чэнду.