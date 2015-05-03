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В Японии открыли мост, который легко заменит «американские горки»

03 мая 2015 21:02
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Новости Японии. В Японии открыли мост, больше напоминающий знаменитый аттракцион «американские горки».

Эшима Охаси (Eshima Ohashi) — это автодорожный двухполосный мост, который связывает два японских города, Мацуэ и Сакаиминато. Длиной в 1,7 км и шириной в 11,3 метров – это самый большой бетонный мост в Японии и третий по величине в мире, сообщает The Mirror.

Мост так резко возвышается над озером Накауми (Nakaumi), что под ним с легкостью проплывают корабли любых размеров.

В Японии открыли мост, который легко заменит «американские горки» -1

Издалека создается впечатление, что заехать на него практически невозможно. Однако не все так неприступно, как кажется! В действительности угол спуска небольшой, всего 6,1 градусов, поэтому мост является вполне безопасным.

Тем не менее Эшима Охаси – это не самый страшный мост в мире.

В Японии открыли мост, который легко заменит «американские горки» -4

На первом месте находится мост Sidhue River Bridge в Китае. 

Это самый высокий мост в мире (около 460 м), соединяющий города Шанхай и Чэнду.

В Японии открыли мост, который легко заменит «американские горки» -7

Второе место принадлежит Millau Viaduct (Мийо Виадук) во Франции (341 м).

Он был открыт в 2004 году и первоначально являлся самым высоким в мире.

По своей максимальной высоте мост превосходит даже знаменитую Эйфелеву башню.

В Японии открыли мост, который легко заменит «американские горки» -10

В Японии открыли мост, который легко заменит «американские горки» -12

# авто # Необычное

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