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ДТП в Бресте: На регулируемом пешеходном переходе под колеса авто попали 3 человека

12 мая 2015 11:12
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Новости Беларуси. Серьезное ДТП в Бресте. Сегодня утром, 12 мая, на регулируемом пешеходном переходе под колеса автомобиля попали сразу три пешехода – две женщины и мужчина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительной версии – водитель остановился на красный свет светофора, в его авто на скорости въехала другая легковушка. В результате столкновения, машину выбросило на пешеходный переход, по которому в этот момент на зеленый сигнал светофора шли люди.

Иван Казаченко, водитель:
Я думал,  землетрясение, испугался. Там такой звук был…  Он  говорит, что 40 км ехал. Две машины и я посередине. Мы попускали пешеходов. И когда они одну машину уже прошли, нас протащило метров семь.

Все пострадавшие с травмам различной степени тяжести доставлены в Брестскую областную больницу.

Сергей Гетманюк,  врач-нейрохирург нейрохирургического отделения Брестской областной больницы:
Состояние женщины, находящейся на лечении в реанимационном отделении, тяжелое, стабильное. Пациентка в нейрохирургическом отделении в удовлетворительном состоянии. Пациент в состоянии средней тяжести.

На месте аварии все еще работает оперативно-следственная группа – выясняются все обстоятельства происшествия. Уже известно, что на момент совершения ДТП оба водителя были трезвы.

# Аварии # Авария в Бресте # авто

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