В Борисовском районе мотоциклист сбил пешехода и опрокинулся. Водитель погиб, пешеход — в больнице

Новости Беларуси. Небрежность на дороге стоила жизни. Житель Борисовского района во время езды на мотоцикле на закруглении дороги не справился с управлением и сбил пешехода, шедшего по краю проезжей части. Водитель перевернулся. От полученных травм мотоциклист погиб на месте аварии.

Пешеход доставлен в больницу. Известно, что погибший был без мотошлема. К тому же право управления мотоциклом мужчина не имел: срок его водительского удостоверения истек почти два года назад, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.