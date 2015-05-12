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В Борисовском районе мотоциклист сбил пешехода и опрокинулся. Водитель погиб, пешеход — в больнице

12 мая 2015 14:59
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Новости Беларуси. Небрежность на дороге стоила жизни. Житель Борисовского района во время езды на мотоцикле на закруглении дороги не справился с управлением и сбил пешехода, шедшего по краю проезжей части. Водитель перевернулся. От полученных травм мотоциклист погиб на месте аварии.

Пешеход доставлен в больницу. Известно, что погибший был без мотошлема. К тому же право управления мотоциклом мужчина не имел: срок его водительского удостоверения истек почти два года назад, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Аварии # Авария в Минской области # авто

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