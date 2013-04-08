В Минске определили самые проблемные улицы по части ям и выбоин на дороге

Новости Беларуси. Прибавляют хлопот автовладельцам многочисленные ямы и выбоины, которые образовались на асфальте после зимы. Госавтоинспекция даже составила рейтинг самых «проблемных» участков. Так, в Минске это улицы Саперов, Стариновская, Героев 120-ой дивизии, Чеботарева, Стахановская.

За невыполнение предписаний дорожникам грозит штраф до 10 базовых величин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Харлинская, начальник пресс-службы ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

По предписаниям ГАИ, дорожные службы должны были устранить эти недостатки в течение 5-10 дней. Спустя неделю мы проверили работу по данному предписанию. Оказалось, что в Октябрьском, Советском и Фрунзенском районах предписания ГАИ выполняются в полном объеме. Но наиболее острая ситуация оказалась в Центральном районе. За невыполнение предписаний ГАИ по улице Саперов на должностных лиц было составлено 10 протоколов.