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В Минске определили самые проблемные улицы по части ям и выбоин на дороге

08 апреля 2013 13:28
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Новости Беларуси. Прибавляют хлопот автовладельцам многочисленные ямы и выбоины, которые образовались на асфальте после зимы. Госавтоинспекция даже составила рейтинг самых «проблемных» участков. Так, в Минске это улицы Саперов, Стариновская, Героев 120-ой дивизии, Чеботарева, Стахановская.

За невыполнение предписаний дорожникам грозит штраф до 10 базовых величин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Харлинская, начальник пресс-службы ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
По предписаниям ГАИ, дорожные службы должны были устранить эти недостатки в течение 5-10 дней. Спустя неделю мы проверили работу по данному предписанию. Оказалось, что в Октябрьском, Советском и Фрунзенском районах предписания ГАИ выполняются в полном объеме. Но наиболее острая ситуация оказалась в Центральном районе. За невыполнение предписаний ГАИ по улице Саперов на должностных лиц было составлено 10 протоколов.

# ГАИ ГУВД Мингорисполкома # авто # ГАИ # Татьяна Харлинская

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