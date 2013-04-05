3 автомобиля сгорели на паркинге в Минске в ночь на 5 апреля, пять повреждены. Cумма ущерба – $70 тысяч

Новости Беларуси. На парковке 5 апреля около полуночи произошел пожар. Из-за короткого замыкания электропроводки сначала загорелась одна машина, затем огонь распространился на остальные. В итоге полностью сгорело три авто. К счастью, в этот момент машины были пустые, поэтому никто не пострадал.
Авто C-класса за считанные минуты превратились в груду металла. В момент возгорания на парковке был охранник. Именно он и вызвал пожарных. Когда машины уже вовсю полыхали.
Виталий Дембовский, помощник начальника Минского городского управления МЧС:
По прибытии было установлено, что горит три автомобиля, есть угроза распространения на соседние. Пламя было оперативно ликвидировано.
Специалисты установили: электропроводку замкнуло в «Пежо-307». Такой случай – форс-мажор, однако в сырую погоду вероятен. Плюс – на третьем этаже парковки нет крыши. Это тоже сыграло злую шутку. Благодаря спасателям огонь не распространился на остальные машины. Их, к слову, на всех этажах почти 300. Сгореть по цепной реакции могло гораздо больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Олег, владелец сгоревшего автомобиля:
Сегодня утром позвонили, сообщили неприятную новость, что автомобиль уничтожен огнем. К середине следующей недели обещают полностью возместить ущерб.
Весь третий этаж, кстати, к парковке торгового центра не относится. Его арендует частная автомобильная фирма. На этаже так называемый автохаус. В случае форс-мажора фирма не обязана выплачивать компенсацию владельцам авто. Однако ее руководство все-таки пошло навстречу клиентам.
Михаил Белянкин, директор частной автомобильной фирмы:
В настоящий момент идет диалог с владельцами автомобилей для того, чтобы уточнить сумму ущерба, полученного в результате пожара.
С владельцами двух автомобилей, которые полностью выгорели в результате пожара, диалог проведен. Пришли к определенному совместному знаменателю.
Всем владельцам будет возмещен ущерб.
На ликвидацию последствий и выплату компенсаций уйдет несколько дней. Сотрудники парковки уже подсчитали сумму ущерба – 70 тысяч долларов.