На Партизанском проспекте в Минске у троллейбуса разорвало колесо. Есть пострадавшие

Новости Беларуси. В троллейбусе маршрута № 3, двигавшемся по маршруту Ангарская – Вокзал, разорвало переднее колесо. Инцидент произошёл вчера вечером на Партизанском проспекте возле перекрестка с улицей Варвашени. Видео аварии, сопроводив комментарием, опубликовал на YouTube очевидец.

Очевидец:

6 апреля в 17:20 на Партизанском проспекте у перекрестка с улицей Варвашени в троллейбусе 3-го маршрута «выстрелило переднее колесо». Водитель сумела удержать троллейбус, так как он двигался с небольшой скоростью. Из-за взрывы были повреждены внутренняя и внешняя обшивка троллейбуса, сорваны сиденья с двух кресел. На полу оказалась оглушенная девушка.

Пассажиры оказали пострадавшей первую медицинскую помощь и вызвали скорую.

Напомним, в феврале этого года в учебном учреждении Витебской области разорвался отопительный котел. ЧП произошло сегодня ночью в деревне Большие Лежни в отдельно стоящей котельной, которая отапливала одноэтажное здание детского сада – начальной школы.