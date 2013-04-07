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На Партизанском проспекте в Минске у троллейбуса разорвало колесо. Есть пострадавшие

07 апреля 2013 13:20
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Новости Беларуси. В троллейбусе маршрута № 3, двигавшемся по маршруту Ангарская – Вокзал, разорвало переднее колесо. Инцидент произошёл вчера вечером на Партизанском проспекте возле перекрестка с улицей Варвашени. Видео аварии, сопроводив комментарием, опубликовал на YouTube очевидец.

Очевидец:
6 апреля в 17:20 на Партизанском проспекте у перекрестка с улицей Варвашени в троллейбусе 3-го маршрута «выстрелило переднее колесо». Водитель сумела удержать троллейбус, так как он двигался с небольшой скоростью. Из-за взрывы были повреждены внутренняя и внешняя обшивка троллейбуса, сорваны сиденья с двух кресел. На полу оказалась оглушенная девушка.

Пассажиры оказали пострадавшей первую медицинскую помощь и вызвали скорую.

Напомним, в феврале этого года в учебном учреждении Витебской области разорвался отопительный котел. ЧП произошло сегодня ночью в деревне Большие Лежни в  отдельно стоящей котельной, которая отапливала одноэтажное здание детского сада – начальной школы.

# Авария в Минске # авто

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