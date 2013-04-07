Начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома: За вождение в нетрезвом виде адекватным я считаю штраф не меньше 500 базовых величин

Новости Беларуси. Движение - жизнь. Передвигаться по жизни можно и на авто. В Минске их почти 800 тысяч, а по всей Беларуси 4 миллиона. Но участвуют в городском движении и водители, и пешеходы. О дорожной ситуации в программе «Большой город» на СТВ рассказал начальник управления государственной автомобильной службы главного управления внутренних дел Мингорисполкома Дмитрий Корзюк.

Какова в целом дорожная ситуация в городе? Что говорит статистика?

Дмитрий Корзюк, начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Могу сказать, что ситуация улучшается в городе, при чем системно, ступенчато идет в сторону улучшения. Почему? Потому что те критерии оценки нашей деятельности, которые мы сегодня рассматриваем, неуклонно идут вниз. Самое основное - жизнь человеческая. Чем больше мы их сохраним, тем выше будет наша оценка. Я не буду называть цифру, но на протяжении последних 5 лет она снижается.

Популярное явление последнего времени - видеорегистратор. Это вред или польза для инспекторов ГАИ?

Дмитрий Корзюк:

Я считаю, что это, несомненно, польза. Сегодня практически в каждой патрульной машине есть видеорегистратор. И все, что происходит в салоне автомобиля, все, что происходит непосредственно перед автомобилем, снимается. Это мое требование и я считаю, что это очень важно. Мы, во-первых, обезопасили сотрудников, во-вторых, участников дорожного движения, которые могут находиться в этой автомашине. Мы снизили количество жалоб на сотрудников ГАИ на 30%. Везде в машинах есть надпись, что ведется видео- и аудиозапись, и уже тот человек, который хотел спровоцировать конфликт, ведет себя совершенно по-другому. Мне кажется, что это большое дело.

Сейчас к передаче в Парламент готовится законопроект, в котором говорится, что у нетрезвых водителей можно будет конфисковать авто. Как вы относитесь к такой инициативе?

Дмитрий Корзюк:

Работа с нетрезвыми водителями - постоянный труд, который вызывает определенные сложности. И здесь конечно же нужно совершенствовать законодательство. Сегодня сделано уже очень много. Но мне кажется, это моя личная точа зрения, что здесь увеличение штрафа сыграло бы большую роль, чем конфискация автомобиля. Штраф должен быть значительным, более серьезным за нарушение правил дорожного движения, касающихся управления в нетрезвом состоянии. А автомобиль должен задерживаться и находиться на охраняемой стоянке до момента исполнения наказания. То есть как только штраф будет оплачен, - пожалуйста, забирайте свой автомобиль и пользуйтесь дальше. А конфисковать комбайн, грузовой автомобиль, наверное... Сейчас штраф 35 базовых величин и лишение права управления автомобилем на три года. Адекватным я считаю штраф, который будет не меньше 500 базовых величин. Я приверженец повышения штрафов.

Как повлиял на вашу работу случай, когда под колеса машины попал третьеклассник?

Дмитрий Корзюк:

Мы активизировали работу в этом направлении. Не скажу, что мы не работали, мы работали, очень много делали, чтобы обеспечить безопасность детей, чтобы научить, показать и рассказать детям, как правильно это делать. Но в данном случае, наверное, надо было сделать немного проще. пусть это будет немного дороже, но нужно было сделать немного проще. Нужно было сделать заградительные мероприятия, которые просто не позволили бы детям выходить на проезжую часть, а родителям въезжать на территорию школы. Сотрудник ГАИ возле каждой школы - просто не реально. На сегодняшний день поставить к каждой школе сотрудника Госавтоинспекции - неправильно и не нужно. Есть школы, которые очень хорошо оборудованы и попасть туда на автомобиле представляет определенную сложность. В этой школе сотрудник милиции не нужен. Я считаю, что сотрудник Госавтоинспекции или милиции должен находиться в школе, где есть какая-то определенная проблема - с подъездом, с отъездом. Таких мест, к сожалению, в городе много. Но вот этот случай позволил сконцентрировать усилия не только сотрудников Госавтоинспекции, но и, наверное в первую очередь, местной власти и руководителей глав администраций, которые занялись непосредственно этой работой. И сегодня очень много школ уже модернизируются. Я думаю, что, наверное, 90% школ уже закрыты от транзитного проезда транспорта.