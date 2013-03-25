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В Минске один троллейбус повредил сразу три автомобиля

25 марта 2013 19:24
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Новости Беларуси. В Минске один троллейбус повредил сразу три автомобиля. «Рогатый» всего-навсего подтолкнул легковушки к светофору на улице Кнорина. Владельцы иномарок в это время ждали зеленого света.

Водитель автомобиля:
Ехали в сторону улицы Калиновского, остановились на светофоре. Буквально через несколько секунд почувствовали сильный удар. Отделались легким испугом и некоторыми поломками машины.

Василий Сухоцкий, инспектор ДПС отдела ГАИ Первомайского РУВД:
Водитель троллейбуса при обнаружения препятствия в виде стоящих перед светофорным объектом легковых автомобилей не снизил скорость и совершил наезд.

Причина бестактного вмешательства в личное пространство то ли в неисправности тормозов троллейбуса, то ли в элементарной невнимательности водителя. В обстоятельствах дела придется разбираться инспекторам. К счастью, никто из пассажиров не пострадал. Только вот на авто печатью лежат вмятины, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# Аварии # Авария в Минске # авто

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