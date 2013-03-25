Новости Беларуси. В Минске один троллейбус повредил сразу три автомобиля. «Рогатый» всего-навсего подтолкнул легковушки к светофору на улице Кнорина. Владельцы иномарок в это время ждали зеленого света.

Водитель автомобиля:

Ехали в сторону улицы Калиновского, остановились на светофоре. Буквально через несколько секунд почувствовали сильный удар. Отделались легким испугом и некоторыми поломками машины.

Василий Сухоцкий, инспектор ДПС отдела ГАИ Первомайского РУВД:

Водитель троллейбуса при обнаружения препятствия в виде стоящих перед светофорным объектом легковых автомобилей не снизил скорость и совершил наезд.

Причина бестактного вмешательства в личное пространство то ли в неисправности тормозов троллейбуса, то ли в элементарной невнимательности водителя. В обстоятельствах дела придется разбираться инспекторам. К счастью, никто из пассажиров не пострадал. Только вот на авто печатью лежат вмятины, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.