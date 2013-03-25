Крупное ДТП на трассе М1. Столкнулись автопоезд и четыре легковушки

Новости Беларуси. Грузовой автопоезд и четыре легковых автомобиля столкнулись вчера на дороге Брест – Минск – граница России, возле Колосово (Столбцовский район). Фура и две легковушки оказались в кювете, ещё два автомобиля сильно повреждены. К счастью, в таком крупном ДТП никто не погиб.

Посетитель форума onliner.by:

Сегодня около 16.00 на М1 не доезжая 3 км до пропуска Колосова в направлении Минска крупная авария. Фура + 2 разбиты (одна очень сильно) + 2 в кювете. Все произошло в 100 метрах от меня. Толком не понятно из-за чего. Главное что все живы, хотя по первым впечатлениям казалось, что будет трагедия.

Напомним, в минувшую пятницу недалеко от деревни Плянта Каменецкого района столкнулись три автомобиля. Сначала, как сообщает Брестское МЧС, произошло лобовое столкновение автомобилей «Фольксваген-Пассат» и «Мерседес». Спустя несколько минут в «Мерседес» врезался автомобиль «Ауди-100». В результате ДТП «Мерседес» и «Ауди-100» загорелись. Пожар ликвидировали спасатели. Пострадавшие – 5 человек – с различными травмами доставлены в больницу.