Авария в Логойском районе: минивэн вынесло с проезжей части, есть пострадавшие

Новости Беларуси. Сразу несколько крупных аварий с пострадавшими произошли в Минской области за выходные. Некоторые водители, несмотря на призывы автоинспекторов, забывают об элементарных правилах безопасности.

Так, в Логойском районе на заснеженном участке трассы Борисов - Ошмяны минивэн вынесло с проезжей части прямо в придорожное дерево. Две пассажирки тяжело ранены. Пострадавшие не были пристегнуты ремнями безопасности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Напомним, что на этих выходных произошло еще одно крупное ДТП. Грузовой автопоезд и четыре легковых автомобиля столкнулись вчера на дороге Брест – Минск, возле Колосово (Столбцовский район). К счастью, проишествие обошлось без жертв.