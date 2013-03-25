Прямой эфир

Авария в Логойском районе: минивэн вынесло с проезжей части, есть пострадавшие

25 марта 2013 14:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сразу несколько крупных аварий с пострадавшими произошли в Минской области за выходные. Некоторые водители, несмотря на призывы автоинспекторов, забывают об элементарных правилах безопасности.

Так, в Логойском районе на заснеженном участке трассы Борисов - Ошмяны минивэн вынесло с проезжей части прямо в придорожное дерево. Две пассажирки тяжело ранены. Пострадавшие не были пристегнуты ремнями безопасности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.                                             

Напомним, что на этих выходных произошло еще одно крупное ДТП. Грузовой автопоезд и четыре легковых автомобиля столкнулись вчера на дороге Брест – Минск, возле Колосово (Столбцовский район). К счастью, проишествие обошлось без жертв.

# Аварии # Авария в Минской области # авто

Другие новости рубрики

Все новости
В Ивьевском районе польский дальнобойщик протаранил микроавтобус. Два человека погибли
25 марта 2013 13:04

В Ивьевском районе польский дальнобойщик протаранил микроавтобус. Два человека погибли

Крупное ДТП на трассе М1. Столкнулись автопоезд и четыре легковушки
25 марта 2013 08:46

Крупное ДТП на трассе М1. Столкнулись автопоезд и четыре легковушки

В Каменецком районе столкнулись 3 автомобиля. Пострадали 5 человек
24 марта 2013 14:13

В Каменецком районе столкнулись 3 автомобиля. Пострадали 5 человек