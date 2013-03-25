В Ивьевском районе польский дальнобойщик протаранил микроавтобус. Два человека погибли

Новости Беларуси. Серьезная авария произошла этой ночью на автодороге Минск – Гродно в Ивьевском районе. В результате лобового столкновения с польской фурой погибли 2 человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автопоезд просто подмял под себя грузопассажирский микроавтобус. Водитель и пассажирка «Ивеко» (оба торговые представители одной из фирм) погибли на месте. Польский дальнобойщик госпитализирован в Ивьевскую районную больницу.

По предварительной версии, водитель фуры уснул за рулем. Как сообщили в ГАИ, ранее он попадал в поле зрения в качестве нарушителя скоростного режима.