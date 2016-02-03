В Минске один из самых низких показателей аварийности среди других европейских городов

Новости Беларуси. В столице один из самых низких показателей аварийности среди других европейских городов. Такие выводы сделали организаторы пилотного проекта «Добрая дорога». За 10 лет благодаря этой программе количество ДТП в Минске удалось снизить втрое.

В исследовании приняли участие десятки человек разного профиля. Специалисты анализировали каждое случившееся в столице ДТП, выясняли главные причины и тем самым влияли на улучшение безопасности на том или ином участке дороги. В частности, изменяли схемы движения, устанавливали светофорные объекты и оборудовали искусственные неровности, влияли на пропускную способность, а также внедрили систему платных парковок.

Однако на этом эксперты не останавливаются и продолжат работы, чтобы уже в ближайшие годы по показателю аварийности опередить лидеров рейтинга безопасности, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Юрий Важник, председатель ОО «Белорусская ассоциация экспертов и сюрвейверов на транспорте»:

Была специально создана рабочая группа по анализу аварийности, все 100% ДТП с гибелью очень внимательно разбирались. Люди не должны попадать в зону, где происходит движение транспортных средств. Как только мы соединяем людей, пешеходов и автомобилей, должно быть либо резкое понижение скорости (не больше 50 км/ч), либо все-таки каждый находит свое место.