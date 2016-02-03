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Бороться за соблюдение правил дорожного движения на дорогах Беларуси будут байкеры

03 февраля 2016 14:02
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Новости Беларуси. Бороться за соблюдение правил дорожного движения на дорогах Беларуси будут байкеры. Мотоэкстремалы со стажем снимутся в видеороликах ГАИ Гродненской области. Они проведут мастер-класс по вождению и покажут, как вести себя в экстремальных ситуациях. Фильмы будут демонстрировать в автошколах и на экзаменах в ГАИ.

Такая инициатива особенно актуальна в преддверии мотосезона. Ведь, по словам экспертов, мотоциклисты попадают в смертельные ДТП в 29 раз чаще, чем автомобилисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Дорожное движение # авто

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