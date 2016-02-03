Прямой эфир

В Минске на пешеходном переходе сбили 13-летнюю школьницу

03 февраля 2016 16:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сегодня, 3 февраля, утром на улице Радиальной в Минске сбили ребенка. 13-летняя школьница переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В крайней правой полосе перед «зеброй» остановился трактор, чтобы пропустить девочку. В это время по левому ряду двигалась легковая, водитель которой и сбил ребенка. Удар был довольно сильным — в автомобиле разбито лобовое стекло.

Ребенка увезла скорая, предварительно у пострадавшей диагностирована закрытая черепно-мозговая травма средней степени тяжести, перелом голени и ушибы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам медиков, сейчас ее жизни ничего не угрожает. В свою очередь, виновнику ДТП грозит внушительный штраф, не исключена и уголовная ответственность.

Жанна Юран, начальник отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Сотрудниками ГАИ в течение дня к административной ответственности привлекается 100-200 водителей за нарушение правил проезда пешеходных переходов. Сегодняшнее происшествие говорит о том, что даже детей мы уже научили соблюдать правила дорожного движения, а водители, имеющие диплом так называемый (водительское удостоверение), наверное, не знают либо, если знают, то не соблюдают.

# Аварии # Авария в Минске # авто # Жанна Юран

Другие новости рубрики

Все новости
Бороться за соблюдение правил дорожного движения на дорогах Беларуси будут байкеры
03 февраля 2016 14:02

Бороться за соблюдение правил дорожного движения на дорогах Беларуси будут байкеры

Две легковушки провалились под землю в Москве: фото с места события
03 февраля 2016 13:39

Две легковушки провалились под землю в Москве: фото с места события

Владельцы 30 автомобилей, получивших повреждения в выбоине на МКАД, могут рассчитывать на возмещение ущерба
02 февраля 2016 17:53

Владельцы 30 автомобилей, получивших повреждения в выбоине на МКАД, могут рассчитывать на возмещение ущерба