В Минске на пешеходном переходе сбили 13-летнюю школьницу

Новости Беларуси. Сегодня, 3 февраля, утром на улице Радиальной в Минске сбили ребенка. 13-летняя школьница переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В крайней правой полосе перед «зеброй» остановился трактор, чтобы пропустить девочку. В это время по левому ряду двигалась легковая, водитель которой и сбил ребенка. Удар был довольно сильным — в автомобиле разбито лобовое стекло.

Ребенка увезла скорая, предварительно у пострадавшей диагностирована закрытая черепно-мозговая травма средней степени тяжести, перелом голени и ушибы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам медиков, сейчас ее жизни ничего не угрожает. В свою очередь, виновнику ДТП грозит внушительный штраф, не исключена и уголовная ответственность.

Жанна Юран, начальник отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Сотрудниками ГАИ в течение дня к административной ответственности привлекается 100-200 водителей за нарушение правил проезда пешеходных переходов. Сегодняшнее происшествие говорит о том, что даже детей мы уже научили соблюдать правила дорожного движения, а водители, имеющие диплом так называемый (водительское удостоверение), наверное, не знают либо, если знают, то не соблюдают.