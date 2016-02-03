Страшная авария в Гродненской области: погибла женщина, одна машина полностью выгорела

Новости Беларуси. Смертельное ДТП в Гродненской области. На одном и том же участке трассы с интервалом в несколько секунд произошли сразу две аварии. Погибла женщина. Кадры с места происшествия больше напоминают триллер. От одной из машин остался только железный каркас.

Вот этот участок авто дороги Гродно – Озеры 3 февраля стал эпицентром сразу двух автомобильных аварий, причины которых до сих пор остаются загадкой. Во время ДТП не было дождя, снега или тумана. Однако с интервалом всего в несколько секунд здесь потеряли управление два автомобиля.

Красный микроавтобус по непонятным причинам стал вилять на абсолютно ровной дороге. Несколько раз выехал на встречную полосу, после чего съехал в кювет и перевернулся. Водителю, утверждают очевидцы, еще повезло. Он практически не пострадал. Чего нельзя сказать о мужчине, управлявшем белым микроавтобусом. Через несколько секунд после первого ДТП его автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковушкой. От удара она загорелась.

Андрей Цыдик, начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ управления внутренних дел Гродненского облисполкома:

В результате удара произошло возгорание автомобиля «Ровер», водитель которого успел покинуть салон автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Фольксваген» получил телесные повреждения и был госпитализирован. Пассажирка названного автомобиля при доставлении в учреждение здравоохранения скончалась.

Такой ход событий, говорят специалисты, объяснить трудно. Ведь все водители были абсолютно трезвыми и двигались с небольшой скоростью.

Одной из вероятных причин ДТП специалисты называют сильный боковой ветер. Однако все точки над «i» будут расставлены после окончания официального расследования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.