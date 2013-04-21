В Минске на территории школы задержан пьяный водитель, выпавший из машины

Новости Беларуси. О категории водителей, которых не останавливают ни ямы, ни ограждения. 21 апреля рано утром на проспекте Любимова на объединенной территории двух школ госавтоинспекторы задержали пьяного водителя. Им оказался 21-летний молодой человек.

О странном водителе, который объехал шлагбаум по бордюру и въехал на школьную территорию, в ГАИ сообщили очевидцы. Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции остановили нарушителя.

Татьяна Харлинская, руководитель пресс-службы ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Столичная Госавтоинспекция уже делала предписания этим школам по установлению специального ограждения. С учетом финансирования, срок работ должен был быть выполнен до 1 июня. Первое ограждение, шлагбаум, было выполнено, но ограждение зеленой зоны выполнено не было. Ответственность за работу лежит на администрации района, а также на руководстве школ. Столичная Госавтоинспекция выбыла на место происшествия в течение 5 минут, а на водителя составлено 5 протоколов.

Как выяснилось, молодой человек никогда не получал права на управление транспортным средством. Не оказалось у него и документов на автомобиль. Пояснить, почему он катался возле школы, водитель не смог: когда инспекторы открыли дверь, он буквально выпал из машины и говорить попросту не мог. Медицинская экспертиза показала 2,56 промилле.

Позже, слегка протрезвев, молодой человек пояснил, что машина принадлежит его другу, с которым они вместе выпивали. На вопрос, зачем он заехал на территорию школьного комплекса, ответил: «Решил прокатиться», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.