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Белорусы пострадали в ДТП в Подмосковье

18 апреля 2013 07:56
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Новости Беларуси. Белорусы пострадали в ДТП в Подмосковье. Авария произошла этой ночью. Автобус следовал из Москвы в Минск.

По неустановленным пока причинам, водитель не справился с управлением. Транспортное средство занесло, и оно опрокинулось на проезжую часть. Инспекторы устанавливают причину произошедшего.

Всего в момент ЧП в салоне находились 20 пассажиров и 2 водителя. По уточненным данным, пострадали четыре человека. Пострадавшие направлены в Можайскую больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посольство Беларуси в России подключилось к решению вопросов в отношении пострадавших в аварии белорусов. Их личности устанавливаются. И вот, что нам сообщили медики.

Александр Селинский, заведующий отдеоением травматологии Можайской центральной районной больницы:
Больные поступили в состоянии удовлетворительном. Нетранспортабельных больных нет.  В ближайшее время их собираются забирать родственники по месту жительства.

# Аварии # авто

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