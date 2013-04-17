Слуцкая трасса скоро станет одной из самых комфортных в регионе

Новости Беларуси. Первый участок слуцкой трассы к параметрам современной магистрали доведут уже в этом году.

Ее реконструкция началась в прошлом году. Дорожники планировали расширить полотно, однако оставить трассу двухполосной.

В этом году проект скорректировали и решили строить трассу по параметрам первой категории. Таким образом, уже скоро до Слуцка и Солигорска можно будет двигаться по двум полосам в обоих направлениях.

Проект модернизации самой загруженной и опасной дорожной артерией области поддержал глава государства Александр Лукашенко. Таким образом, слуцкая трасса уже скоро должна стать одной из самых комфортных в регионе.

С приходом весны активизировались строительные работы на самом главном участке дорожного строительства области. Модернизацию трассы, начатую в прошлом году, этой весной должны продолжить трижды интенсивней. В прошлом году освоили 15 миллиардов рублей и начали реконструкцию первых семи километров.

Уже несколько лет слуцкая магистраль на первых строчках рейтинга наиболее аварийных в области. Среди аварий чаще случаются лобовые столкновения транспортных средств.

Борис Батура, председатель Миноблисполкома:

Принято решение, что в этом году мы делаем параллельно еще одну полосу до Слуцка. Дальше продолжаем до Солигорска, а потом реконструируем существующую до первой категории.

Десятки километров обновленной магистрали пока что только на карте. Работы у дорожников много. Трассу придется строить оперативно.

Треть стоимости одного километра дороги – это затраты на инфраструктуру, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сергей Исаков, главный инженер РУП «Минскавтодор-Центр»:

С учетом того, что на этих 6,8 км основной дороги получилось порядка 4 км одних объездов, мы посчитали, что это все-таки экономически нецелесообразно, и решили, что сначала нужно построить правую полосу, потом на нее перебросить движение и реконструировать левую полосу по требованиям первой категории.