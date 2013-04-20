Около Минского ледового дворца несколько сотен владельцев байков открыли сезон

Новости Беларуси. Байкеры 20 апреля открыли сезон. Праздник по этому поводу совместили с пропагандой безопасности на дорогах. Акция «Внимание — мотоциклист» собрала сегодня около Минского ледового дворца несколько сотен владельцев «железных коней». Так байкеры попытались напомнить автолюбителям о своем присутствии на дорогах.

Максим Левшунов, заместитель руководителя мотоклуба «Live to Ride»:

Мотоцикл — это средство повышенной опасности. Оно гораздо меньше, гораздо маневреннее.

Александр Тарасов, руководитель мотоклуба «Live to Ride»:

Надо общаться, напоминать им о том, что мы есть на дорогах.

В рамках акции «Внимание — мотоциклист» все обладатели водительских прав категории «Б» могли сдать экзамен на право управления «железным конем». Таких желающих было более сотни. Однако лишь четверо успешно прошли все испытания - «круг», «змейку», «восьмерку», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Екатерина Архипович:

Очень приятно, что такие акции проходят. Хочется, чтобы они стали ежегодными. Чем больше будут сдавать на права, тем больше пополнятся наши ряды.