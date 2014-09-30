В Гродно пьяный 21-летний пассажир угнал такси с АЗС и попал в аварию

Новости Беларуси. В ночь на 28 сентября по улице Калиновского в Гродно произошла авария с участием такси. За рулем был пьяный 21-летний пассажир, который угнал машину с АЗС.

Сергей Е., очевидец (в интервью АвтоГродно):

Таксист вышел из автомобиля, оставив ключи в замке зажигания. В это время пьяный пассажир сел за руль и уехал. Говорят, что по ул. Калиновского ехал со скоростью около 150 км/ч.

Вот справиться с шальной скоростью угонщику «под градусом» и не удалось.

Автомобиль Renault Megane перевернулся и протаранил забор.

Авария закончилась для горе-пассажира задержанием и статьей, для владельца авто - недешевым ремонтом.

УВД Гродненского облисполкома:

В отношении 21-летнего жителя поселка Красносельский Волковысского района возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.214 УК Республики Беларусь, который, воспользовавшись оставленным в замке зажигания ключом, совершил угон Renault Megane 33-летнего жителя Гродно. После угона мужчина совершил ДТП, он задержан.

Статья предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

К счастью, эта авария закончилась без жертв.

Куда более серьезными были последствия ДТП в Смоленской области России, виновником которого стал 23-летний пьяный угонщик-белорус.

По его вине погибла женщина и серьезно пострадал ребенок. Смотрите видео.