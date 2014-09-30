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На Тимирязева в Минске Mini двумя колесами заехал на Citroen

30 сентября 2014 07:27
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Новости Беларуси. К счастью, в этом ДТП никто не пострадал. Машины получили механические повреждения.

Mini, за рулем которого находилась женщина, и Citroen под управлением мужчины, столкнулись на пересечении ул. Тимирязева и ул. Татарской.

Иномарки двигались со стороны улицы Грибоедова.

Анастасия Редько, старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Центрального РУВД г. Минска (в комментарии interfax.by):
Со слов водителя Citroen, который тоже поворачивал направо, Mini остановился, и было достаточно места между автомобилем Mini и бордюром, и он начал совершать поворот, в этот момент поворот продолжил и автомобиль Mini, который и совершил наезд на автомашину Citroen.

Напомним, несколько лет назад в Минске произошла еще одна странная авария.

Запутанное ДТП в прямом и переносном смысле на пересечении Либкнехта-Коржа. На пешеходной зоне рабочие откачивали канализационную воду, шланг был опущен в дождевую ливневку. В это время с улицы Коржа поворачивал «Мерседес». Водитель не заметил и наехал на сливную муфту, ее намотало на заднее колесо. Шланг натянулся и задел людей на тротуаре. Смотрите видео.

# Авария в Минске # авто # Фотофакт # Анастасия Редько

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