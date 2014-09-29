В Минске на две недели закрыто движение и запрещена парковка возле Дома милосердия

Новости Беларуси. На две недели в Минске закрыто движение и запрещена парковка возле Дома милосердия. Это связано с прибытием в Минск ковчега с частицей мощей Святителя Луки, архиепископа Крымского и Симферопольского.

Для безопасности паломников, движение по улице Кирилла Туровского от Франциска Скорины до проспекта Независимости ограничат до 14 октября. Горожанам лучше пользоваться общественным транспортом.

Количество автобусов и троллейбусов в этом направлении будет увеличено, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.