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В Минске на две недели закрыто движение и запрещена парковка возле Дома милосердия

29 сентября 2014 18:47
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Новости Беларуси. На две недели в Минске закрыто движение и запрещена парковка возле Дома милосердия. Это связано с прибытием в Минск ковчега с частицей мощей Святителя Луки, архиепископа Крымского и Симферопольского.

Для безопасности паломников, движение по улице Кирилла Туровского от Франциска Скорины до проспекта Независимости ограничат до 14 октября. Горожанам лучше пользоваться общественным транспортом.

Количество автобусов и троллейбусов в этом направлении будет увеличено, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# Дорожное движение # авто

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