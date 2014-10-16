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В Гродно пенсионер сбил на «зебре» трех женщин

16 октября 2014 11:42
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Новости Беларуси. В гродненском микрорайоне Форты пенсионер сбил на пешеходном переходе трех женщин.

Среди них оказались два медицинских работника. Они шли на работу.

С травмами головы они госпитализированы.

ГАИ УВД Гродненского облисполкома:
Мужчина ехал на свое прежнее место работы, в восьмом часу утра он свернул по развязке с улицы БЛК на улицу Домбровского и двигался по левой полосе. Справа перед пешеходным переходом остановился микроавтобус, чтобы пропустить пешеходов, водитель же «Девятки» продолжил движение.

Невнимательность при проезде пешеходного перехода на улице Домбровского и повлекла за собой тройной наезд.

К слову, в прошлом году в Гродно был подобный случай: прямо на пешеходном переходе легковушка сбила несколько человек. Пострадали двое. Правда, тогда водитель попытался скрыться с места происшествия, но уже через несколько минут не справился с управлением, машина врезалась в столб. Смотрите видео.

# Авария в Гродно # авто # Фотофакт

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