На МКАД две иномарки насмерть сбили женщину, один из водителей скрылся

Новости Беларуси. Трагедия произошла накануне поздно вечером. 10-й километр внутреннего кольца Минской кольцевой.

Автомобиль BMW, двигаясь по третьей полосе, сбил женщину, которая шла по проезжей части. От удара женщину отбросило на вторую полосу, где на нее наехала другая иномарка. Водитель с места происшествия скрылся.

Женщина скончалась на месте. Ее личность устанавливается. Обстоятельства произошедшего предстоит выяснить.

В сентябре этого года общественность потрясла автотрагедия в Гродно.

Автомобиль на высокой скорости выскочил на бордюр, сбил двух женщин, снес два фонарных столба, пробил металлическое ограждение автостоянки и остановился через 40 метров, ударив припаркованный автомобиль.

Виновник этого ужаса благополучно выбрался из раскореженного автомобиля и даже попытался скрыться. Сначала от очевидцев, потом от правоохранителей.

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