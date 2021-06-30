На Кропоткина на пешеходном переходе легковушка сбила женщину на самокате

Новости Беларуси. В Минске произошло два ДТП с участием двухколесного транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Одно на проспекте Победителей. Там столкнулись мотоцикл и легковушка. 25-летний водитель авто двигался по проспекту Победителей в сторону улицы Нарочанской. Вблизи дома № 102 он перестраивался и во время маневра столкнулся с мотоциклом. 32-летний байкер доставлен в больницу.