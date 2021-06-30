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На Кропоткина на пешеходном переходе легковушка сбила женщину на самокате

30 июня 2021 13:48
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Новости Беларуси. В Минске произошло два ДТП с участием двухколесного транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На Кропоткина на пешеходном переходе легковушка сбила женщину на самокате-1

Одно на проспекте Победителей. Там столкнулись мотоцикл и легковушка. 25-летний водитель авто двигался по проспекту Победителей в сторону улицы Нарочанской. Вблизи дома № 102 он перестраивался и во время маневра столкнулся с мотоциклом. 32-летний байкер доставлен в больницу.

На Кропоткина на пешеходном переходе легковушка сбила женщину на самокате-4

А на улице Кропоткина под колеса автомобиля попала женщина на самокате. Легковушка сбила ее, когда 37-летняя минчанка пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. Женщина доставлена в больницу.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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