Лунинец: женщина, которую сбила «Газель», скончалась в реанимации

Новости Беларуси. Происшествие случилось 15 октября на улице Красной в городе Лунинец Брестской области.

ГАЗель, принадлежащая одному из лунинецких предприятий, при движении задним ходом к складскому помещению магазина буквально наехала на 68-летнюю женщину.

Чтобы извлечь ее из-под машины, понадобилась помощь МЧС.

Пострадавшая с диагнозом «перелом седалищной кости слева, перелом лунных костей, вывих левого бедра» была госпитализирована в УЗ «Лунинецкая ЦРБ».

Женщина скончалась в реанимации, сообщает Медиа-Полесье.

Сергей Пахолок, следователь по особо важным делам Лунинецкого райотдела Следственного комитета:

Женщина жила в соседней многоэтажке, шла по двору. Почему водитель Газели, 28-летний лунинчанин, не убедился в безопасности движения, предстоит выяснить следствию. Женщина поступила в больницу с переломом, находилась в сознании. Окончательно причина смерти будет названа после проведения необходимых экспертиз.

По данному факту проводится проверка.

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