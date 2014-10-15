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Легковой автомобиль и двухэтажный автобус столкнулись в США: около 20 человек пострадали

15 октября 2014 10:07
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Новости США. Крупное ДТП в американском штате Индиана. Легковой автомобиль и двухэтажный рейсовый автобус столкнулись на высокой скорости, после чего пассажирское транспортное средство вылетело в кювет и перевернулось.

Как сообщают представители местной полиции, в результате аварии пострадали около 20 человек. Все они доставлены в больницы. Некоторые из них в тяжелом состоянии.

На месте инцидента продолжают работу специалисты. По предварительной версии, столкновение могло быть вызвано тяжелыми погодными условиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Аварии # авто # Авария автобуса # Авария в США

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